Яков Тренин – о «Зимней классике»: Это как возвращение в детство, когда гоняешь шайбу на улице «Нэшвилл» сыграет с «Далласом» под открытым небом.

Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин высказался о предстоящей «Зимней классике» с «Далласом».

«Матч под открытым небом? Конечно, со мной такого еще не случалось, – приводит слова 22-летнего нападающего официальный сайт лиги. – Почти нет опыта. Но я чувствую себя восхитительно, и нам должны помочь эти эмоции.

Такой матч – это возвращение в детство, когда ты гоняешь шайбу на улице. Мы в России отмечаем не Рождество, а Новый год. И как раз в январе, когда холодная погода, все играют на открытых катках».

Отметим, что Тренин дебютировал в НХЛ в нынешнем сезоне, когда 19 октября сыграл с «Флоридой». С 7 по 19 декабря он провел еще пять матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Напомним, «Нэшвилл» сыграет в гостях с «Далласом» в «Зимней классике», которая традиционно проходит в НХЛ 1 января. Матч пройдет на стадионе Cotton Bowl вместимостью 92 100 зрителей. Начало игры – 22:00 (мск).