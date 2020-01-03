Марк Кроуфорд: Рассчитываю, что случай со мной поможет избежать повторения подобного в будущем Марк Кроуфорд вернулся в тренерский штаб «Чикаго» на должность помощника тренера.

Загрузка...

- Я с уважением отношусь к тому, что эти игроки решили рассказать о случившемся. Я понимаю, что им было непросто решиться на такой шаг, и мне жаль, что им пришлось снова вспомнить те события.

Надеюсь, все понимают, что нам сейчас надо продолжать слушать друг друга, пытаться понять, что ощущает другой человек. Это единственный правильный путь. Надеюсь и верю, что он принесет пользу.

Я также рассчитываю, что случай со мной поможет избежать повторения подобного в будущем. Такого не должно быть. В последнее время было сказано много хорошего, начался содержательный диалог. Рассчитываю, что он принесет пользу, - приводит слова Кроуфорда пресс-служба НХЛ.

Напомним, что 30 ноября бывший нападающий НХЛ Шон Эйвери в интервью газете New York Post рассказал, что 23 декабря 2006 года Кроуфорд, тренировавший в то время «Лос-Анджелес» ударил его ногой во время встречи с «Нэшвиллом» (0:7). Отмечалось, что инцидент произошел после того, как Эйвери был удален за нарушение численного состава.