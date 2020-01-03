Марк Кроуфорд: Рассчитываю, что случай со мной поможет избежать повторения подобного в будущем - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 января 2020 16:40Хоккей

Марк Кроуфорд: Рассчитываю, что случай со мной поможет избежать повторения подобного в будущем

Марк Кроуфорд вернулся в тренерский штаб «Чикаго» на должность помощника тренера.

- Я с уважением отношусь к тому, что эти игроки решили рассказать о случившемся. Я понимаю, что им было непросто решиться на такой шаг, и мне жаль, что им пришлось снова вспомнить те события.

Надеюсь, все понимают, что нам сейчас надо продолжать слушать друг друга, пытаться понять, что ощущает другой человек. Это единственный правильный путь. Надеюсь и верю, что он принесет пользу.

Я также рассчитываю, что случай со мной поможет избежать повторения подобного в будущем. Такого не должно быть. В последнее время было сказано много хорошего, начался содержательный диалог. Рассчитываю, что он принесет пользу, - приводит слова Кроуфорда пресс-служба НХЛ.

Напомним, что 30 ноября бывший нападающий НХЛ Шон Эйвери в интервью газете New York Post рассказал, что 23 декабря 2006 года Кроуфорд, тренировавший в то время «Лос-Анджелес» ударил его ногой во время встречи с «Нэшвиллом» (0:7). Отмечалось, что инцидент произошел после того, как Эйвери был удален за нарушение численного состава.

Их не догонишь. Россияне неудачно выступили в гонке преследования Логинов – 13-й, Елисеев – 30-й. 21.12.2019 17:00 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
«Нефтехимик» обыграл «Сибирь» в первом матче КХЛ в 2020 году Стал известен окончательный состав сборной России на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU Норвежцы выиграли пасьют на Рождественской гонке, россияне финишировали последними
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Зима-2020 в РПЛ: каникулы аутсайдеров К концу первой декады января или максимум к середине первого месяца наступившего года клубы РПЛ по традиции выходят из отпуска и начинают подготовку к весенней части чемпионата. 03.01.2020 15:06 Футбол Мощенко Захар
После Швейцарии ждем Швецию? Сборная России – в полуфинале МЧМ Россияне без особых проблем победили в четвертьфинале молодежного чемпионата мира сборную Швейцарии 3:1 и ждут соперника по полуфиналу. 02.01.2020 17:00 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Игрок молодежной сборной Швеции: Все соперники должны бояться нас Главный тренер молодежной сборной Швеции: У России невероятная команда Стал известен соперник сборной России по полуфиналу молодежного чемпионата мира
Все голы 20-го тура АПЛ в одном материале «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 20-го тура чемпионата Англии. 30.12.2019 15:00 Футбол Абушкин Руслан
3А+2Е. На чемпионате России начинается главное: схватка пяти суперзвезд В пятницу на первенстве страны в Красноярске в борьбу вступают Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева. 27.12.2019 08:00 Фигурное катание Тигай Лев
Дмитрий Смоляков: Дагестанцы – единственная надежда России Огненное интервью бывшего бойца UFC. 16.12.2019 11:00 ММА Усачев Владислав
А ведь Загитова вполне могла бы попасть на ЧЕ. ФФККР утвердила состав сборной Названы имена фигуристов, которые будут представлять Россию на чемпионате Европы в Австрии 22-25 января. 29.12.2019 13:00 Фигурное катание Тигай Лев
Вынос Канады. Такого позора родоначальники хоккея не знали со времен СССР Россияне реабилитировались поле осечки на старте турнира, когда уступили 3:4 чехам. Всю злость подопечные Валерия Брагина выместили на канадцах, разгромив их 6:0. Теннисная баранка! 28.12.2019 23:30 Хоккей Домрачев Владислав
Дацик устроил «мясорубку» и проиграл (видео) Российский боец Вячеслав Дацик в рамках турнира TNA проиграл Жерому ле Банне. 15.12.2019 22:30 ММА Усачев Владислав
Новости
17:30 Бокс Евгений Тищенко: Лебедев всем все доказал, Денис был чемпионом по двум версиям
17:26 Теннис Сборная России победила команду Италии в матче группового этапа ATP Cup
17:08 Хоккей «Металлург» дома обыграл «Автомобилист»
16:40 Хоккей Марк Кроуфорд: Рассчитываю, что случай со мной поможет избежать повторения подобного в будущем
16:25 Футбол Бенито перешел в киевское «Динамо»
16:15 Лыжный спорт Якобсен выиграла масс-старт на «Тур де Ски»
16:10 Хоккей Андрей Василевский: Проще играть, когда по твоим воротам бросают 30 раз, а не 10
15:56 Хоккей «Нефтехимик» обыграл «Сибирь» в первом матче КХЛ в 2020 году
15:36 Футбол СМИ: «Челси» не смог купить Дембеле и вернется к кандидатуре Чалова
15:20 Футбол «МЮ» готов продать бывшего защитника «Спартака»
15:02 Олимпиада Радимов - российским спортсменам: Забейте вы на WADA
14:46 Теннис Сборная России вышла вперед в матче с командой Италии на ATP Cup
14:29 Хоккей Игрок молодежной сборной Швеции: Все соперники должны бояться нас
14:20 Футбол Алисон признан лучшим бразильским игроком, выступающим в Европе
13:59 Футбол Джорджевич пропустит первый сбор «Локомотива» в Испании
13:43 ММА Александр Шлеменко: Считаю, у Исмаилова больше шансов на победу в бою против Емельяненко
13:20 Футбол Боатенг может продолжить карьеру в «Арсенале»
13:08 Бокс Энтони Джошуа: Я хочу, чтобы среди моих соперников были такие боксеры, как Усик
12:49 Футбол Михаил Галактионов: Чалову не хватает «инстинкта убийцы» в завершающей стадии
12:27 Футбол Защитник «Арсенала» Тирни перенес операцию и вернется на поле не раньше марта
10 лучших историй от TagilCity.ru в 2019 году
10 лучших историй от TagilCity.ru в 2019 году
Катки, горки, городки: где встряхнуться на зимних каникулах в Омске
Итоги-2019: ну ты и сказанул!
Свалку непроданных елок обнаружили нижегородцы
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика