Андрей Николишин: У шведов есть два добротных звена в плане созидания, делающие исход матча Чемпион мира Андрей Николишин – о предстоящем полуфинальном матче молодежного чемпионата мира между сборными России и Швеции.

- Собрались две очень сильные команды, у каждой свои плюсы и минусы. У шведов есть два добротных звена в плане созидания, делающие исход матча. Хегландер, Фагемо, Хольц с Раймондом. Два других звена достаточно мобильны, больше, наверное, сдерживающего характера, но все катаются, с хорошим владением шайбой. У нас тоже много сильных сторон: мы крупнее, сильнее, очень сильные вратари что у нас, что у них, - приводит слова Николишина ТАСС.

Добавим, что встреча состоится сегодня в 17:00 по московскому времени.