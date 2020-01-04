«Локомотив» поместил Свитова в список травмированных Форвард «Локомотива» Александр Свитов пропустит около двух недель из-за травмы.

Как сообщает пресс-служба клуба, Свитов переведен в список травмированных и пропустит порядка двух недель.

Отмечается, что чешский защитник Якуб Накладал и форвард Артем Ильенко выведены из списка травмированных. Их возвращение в состав ожидается в одном из ближайших матчей.