«Локомотив» поместил Свитова в список травмированных

Как сообщает пресс-служба клуба, Свитов переведен в список травмированных и пропустит порядка двух недель.
Отмечается, что чешский защитник Якуб Накладал и форвард Артем Ильенко выведены из списка травмированных. Их возвращение в состав ожидается в одном из ближайших матчей.
Не медаль, так хоть букет. Юрлова – шестая в последней гонке года Во Франции женским масс-стартом завершился третий этап Кубка мира-2019/20. Лучшая из наших Екатерина Юрлова-Перхт финишировала шестой. 22.12.2019 18:00 Биатлон Тигай Лев Андрей Бутенко: За два месяца менталитет и психологию арбитров не переделаешь Во второй части своего обстоятельного интервью «Советскому спорту» известный в прошлом арбитр, ныне инспектирующий матчи РПЛ, заглядывает в завтрашний день отечественного судейского корпуса. 01.01.2020 20:00 Футбол Мощенко Захар НХЛ-2020. Что будет: конец олимпийской загадке Конечно, вряд ли мы увидим в Кубке Стэнли-2020 такой вал сенсаций, как в прошлом сезоне. Но ведь и сейчас никто не скажет, кто хотя бы в топ-16 участников плей-офф попадет. А следовательно, какой на чемпионате мира в Швейцарии будет наша сборная, сколько в Цюрих приедет энхаэловцев. 27.12.2019 16:00 Хоккей Славин Виталий В другой галактике. Откуда взялись гигантские оценки Щербаковой в Красноярске? На чемпионате России Анна Щербакова с огромным запасом превзошла мировые рекорды по сумме и в произвольной программе, а Алена Косторная – в короткой. 30.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев 3А+2Е. На чемпионате России начинается главное: схватка пяти суперзвезд В пятницу на первенстве страны в Красноярске в борьбу вступают Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева. 27.12.2019 08:00 Фигурное катание Тигай Лев Магомед Исмаилов: Александр Емельяненко сейчас сильнее Федора Российский боец Магомед Исмаилов рассказал о предстоящем поединке с Александром Емельяненко. 29.12.2019 02:45 ММА Усачев Владислав Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай Малкин и Панарин сделали по три передачи и победили. Ови забил, но проиграл Рождественский перерыв в США и Канаде закончился, команды немного отдохнули и с новыми силами ринулись в бой. 29.12.2019 09:00 Хоккей Трофименко Кирилл Дмитрий Смоляков: Дагестанцы – единственная надежда России Огненное интервью бывшего бойца UFC. 16.12.2019 11:00 ММА Усачев Владислав Алиев – чемпион России, Даниелян прыгнул на пьедестал с 13-го места На чемпионате страны в Красноярске определились первые победители: у мужчин золото завоевал Дмитрий Алиев, в танцах первенствовали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. 27.12.2019 16:30 Фигурное катание Тигай Лев