Дмитрий Медведев: Спасибо ребятам из сборной России за красивую игру Сборная России стала серебряным призером молодежного чемпионата мира.

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Премьер-министр правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поблагодарил молодежную сборную России за выступление на чемпионате мира в Чехии.

«Спасибо ребятам из сборной России по хоккею за красивую игру на молодежном чемпионате мира», – написал Медведев в твиттере.

Спасибо ребятам из сборной России по хоккею за красивую игру на молодежном чемпионате мира! — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) January 5, 2020

Напомним, в воскресенье в финале турнира Россия проиграла Канаде (3:4), ведя за 11 минут до конца третьего периода со счетом 3:1.

Сборная России стала серебряным призером молодежного чемпионата мира в десятый раз в истории (в 13-й – с учетом сборной СССР) и впервые с 2016 года.

Следующий чемпионат мира пройдет в Эдмонтоне и Ред Дире (Канада).