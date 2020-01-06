Егор Замула: Поражение – наша вина, у нас была такая команда, что мы доминировали над всеми Россия проиграла Канаде в финале молодежного чемпионата мира.

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Защитник молодежной сборной России Егор Замула прокомментировал поражение от Канады (3:4) в финале чемпионата мира в Чехии.

«Это наша вина, – приводит ТАСС слова 19-летнего игрока обороны. – У нас была такая команда, что мы доминировали над всеми. Старались выиграть, но проиграли. Уже ничего не изменить, идем дальше».

Напомним, голы у российской команды забили форварды Никита Александров, Григорий Денисенко и Максим Соркин.

Сборная России стала серебряным призером молодежного чемпионата мира впервые с 2016 года.

Замула, выступающий в WHL за «Калгари Хитмен», набрал 5 (2+3) очков в семи матчах турнира.