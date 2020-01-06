«Аризона» вызвала Просветова АХЛ «Аризона» в воскресенье вызвала российского голкипера Ивана Просветова из «Тусон Роадраннерс» (АХЛ).

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В 15 встречах этого сезона в АХЛ 20-летний голкипер одержал 11 побед при одном шатауте и занимая третье место по проценту сэйвов (93,1).

Как сообщает официальный сайт НХЛ, Просветов был вызван в «Аризону» после травмы голкипера Антти Раанты, полученной им в субботней игре с «Филадельфией» (6:2).

Добавим, что ближайший матч «Койотис» проведут во вторник в гостях против «Флориды».