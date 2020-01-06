Егор Замула: Брагин для нас - второй отец Защитник молодежной сборной России Егор Замула рассказал о работе с главным тренером национальной команды Валерием Брагиным.

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- Брагин для нас - второй отец. Он сделал из нас настоящую семью, вчера нам было обидно до слез. Мы его очень сильно уважаем. Большая заслуга, что он нас тренировал, помогал нам и доносил какие-то свои истории. Это человек с большой буквы, великий тренер, с которым приятно работать, - приводит слова Замулы Sport24.ru.

Напомним, в воскресенье финале турнира сборная России проиграла Канаде (3:4), выигрывая со счетом 3:1 за 11 минут до конца третьего периода.

Россия попала тройку призеров молодежного чемпионата мира в девятый раз за последние десять лет, а серебряным призером стала впервые с 2016 года.