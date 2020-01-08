Андрей Николишин: Я думаю, «Рейнджерс» рассматривают Шестеркина как основного вратаря в будущем

Чемпион мира Андрей Николишин поделился мнением о перспективах молодого голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестеркина.
«Я думаю, что «Рейнджерс» не просто так подписали Шестеркина. В АХЛ он адаптировался, понял, что значит североамериканский хоккей. Я думаю, руководство «Рейнджерс» строит долгосрочные планы и рассматривают Шестеркина в будущем как основного вратаря. Он - молодой парень, а Хенрик Лундквист уже заканчивает карьеру, идет преемственность, передача опыта», - отметил Николишин в разговоре с ТАСС.
Напомним, сегодня «Рейнджерс» на своем льду обыграли «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:3 (2:2, 2:1, 1:0).
К седьмой минуте игры Шестеркин пропустил две шайбы после трех бросков, но в итоге отразил 29 из 32 бросков по своим воротам.
«Рейнджерс» набрали 44 очка и занимают 12-е место в таблице Восточной конференции. 10 января команда из Нью-Йорка на своем льду примет «Нью-Джерси».
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