«Виннипег» по буллитам обыграл «Торонто» (видео) «Джетс» одержали вторую победу подряд.

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«Торонто» по буллитам уступил «Виннипегу» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:4 Б (1:2, 1:1, 1:0, 0:1).

Победный буллит реализовал Блэйк Уилер.

В составе хозяев дубль на свой счет записал Остон Мэттьюс. Нападающий забросил 31 шайбу в текущем сезоне и на один гол отстает от лидирующего в гонке снайперов Давида Пастрняка из «Бостона».

«Виннипег» набрал 50 очков и расположился на восьмой строчке в таблице Западной конференции. «Торонто» - шестой на Востоке (53).

Завтра «Джетс» сыграют на выезде против «Бостона», а 13 января «Торонто», также в гостях, сыграет с «Флоридой».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Виннипег» — 3:4 Б (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)

Голы: Мэттьюc, 5, 60. Тимашов, 26:00 — Элерс, 4:00. Эпплтон, 18:00. Шайфле, 32.

Победный буллит: Уилер.