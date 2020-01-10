«Виннипег» вывел Куликова из списка травмированных

Российский защитник Дмитрий Куликов оправился от травмы и выведен из списка травмированных «Виннипега», хотя, ранее сообщалось, что игрок вернется в строй не раньше 25 января.
В нынешнем сезоне 29-летний Куликов отыграл за «Джетс» 25 матчей и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+2» и 18 минутах штрафного времени.
10 января его команда сыграет на выезде против «Бостона». Встреча стартует в 3.00 мск.
Лукаку и Мартинес круче Роналду! «Интер» не отпустил «Ювентус» в отрыв Команда Антонио Конте уверенно переиграла в гостях «Наполи» благодаря дублю Лукаку и голу Мартинеса и восстановила двоевластие с Турином в серии А.
07.01.2020 02:00 Футбол Мощенко Захар Почему Россия проиграла МЧМ: в матчах с Канадой мы не умеем цепляться за счет Честно сказать, жутко надоело из года в год писать об одном и том же. Что после полуфиналов Кубка мира-2016 и чемпионата мира-2017, что сейчас. 06.01.2020 15:00 Хоккей Славин Виталий Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай Счастливая Япония. Емельяненко нокаутировал Джексона с одного удара (видео) Российский тяжеловес Федор Емельяненко на турнире Bellator в Японии победил нокаутом американца Куинтона Джексона. 29.12.2019 10:00 ММА Усачев Владислав Сергей Шахрай: Три четверных и чистый прокат – слагаемые победы Щербаковой Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги чемпионата России по фигурному катанию. 28.12.2019 20:30 Фигурное катание Волохов Юрий Чуть не доплыла до подиума. В ливень Миронова осталась в двух секундах от бронзы На этапе Кубка мира во Франции лучшей из наших в женском спринте стала Светлана Миронова, занявшая четвертое место. 20.12.2019 18:30 Биатлон Тигай Лев Все ли дело в лыжах? Россияне провалили этап в Анси Дожди во Франции смыли шансы нашей мужской сборной на медали в Анси. Без подходящих лыж и на фоне усталости наши биатлонисты в трех гонках ни разу не попали в топ-10. В воскресном масс-старте лидер команды Александр Логинов стал только 11-м. 22.12.2019 16:30 Биатлон Мысин Николай В дерби Манчестера «Сити» раздавил «Юнайтед» за тайм (видео) Трех ударов в створ хватило «горожанам», чтобы за 21 минуту решить исход манкунианского дерби. Команда Сульшера в трех матчах 2020 года не выиграла ни разу, но наконец забила первый мяч. 08.01.2020 03:00 Футбол Зибрак Артем С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай Растворились в тумане. Россиянки провалили спринт в Оберхофе В первой гонке 2020 года лишь одна наша девушка сумела пробиться в топ-20. Светлана Миронова с двумя промахами стала 19-й в спринте. 09.01.2020 19:31 Биатлон Мысин Николай