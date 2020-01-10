«Виннипег» вывел Куликова из списка травмированных Об этом сообщает клубная пресс-служба.

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Российский защитник Дмитрий Куликов оправился от травмы и выведен из списка травмированных «Виннипега», хотя, ранее сообщалось, что игрок вернется в строй не раньше 25 января.

В нынешнем сезоне 29-летний Куликов отыграл за «Джетс» 25 матчей и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+2» и 18 минутах штрафного времени.

10 января его команда сыграет на выезде против «Бостона». Встреча стартует в 3.00 мск.