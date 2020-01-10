Игорь Шестеркин: Лундквист для меня был легендой еще в Москве Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин рассказал о конкуренции со шведским вратарем нью-йоркской команды Хенриком Лундквистом.

- Лундквист для меня был легендой еще в Москве. Когда его впервые летом увидел, был в восторге от его подхода к тренировочному процессу. Он всегда первый выходит на лед и последним уходит.

Это очень крутой человек! Перед первой игрой он пожелал мне удачи, сказал, что должно быть весело.

В его присутствии царем меня никто не называет. Сразу голову отрубят. Я бы не сказал, что вытесняю Лундквиста, он здесь до сих пор первый номер. Просто стараюсь цепляться за свой шанс, - приводит слова Шестеркина Sport24.ru.

Напомним, что Шестеркин дебютировал в НХЛ во встрече против «Колорадо» (5:3), второй матч в лиге голкипер провел в ночь с четверга на пятницу – «Рейнджерс» на своем льду обыграли «Нью-Джерси» со счетом 6:3.