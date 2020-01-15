Передача Гусева не спасла «Нью-Джерси» от поражения в матче против «Торонто» (видео) - Советский спорт
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15 января 2020 06:43ХоккейНечаев Юрий

Передача Гусева не спасла «Нью-Джерси» от поражения в матче против «Торонто» (видео)

В последних шести матчах «Девилз» потерпели четыре поражения.

«Торонто» одержал домашнюю победу над «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:4 (3:0, 2:1, 2:3).

В составе победителей хет-трик оформил Остон Мэттьюз. У гостей три шайбы забросил Блэйк Коулмэн.

Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев набрал одно очко за результативную передачу. Всего в активе россиянина 28 (8+20) очков в 43 матчах.

«Торонто» набрал 56 очков и занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. «Нью-Джерси» - 14-й (41).

17 января «Девилз» сыграют в гостях против «Вашингтона», а «Торонто» примет «Калгари».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Нью-Джерси» — 7:4 (3:0, 2:1, 2:3)
Голы: Таварес, 6. Готье, 10. Хаймен, 20. Нюландер, 23. Мэттьюз, 31, 44, 59 — Коулмэн, 27, 52:00 (Гусев), 56. Суббэн, 59.

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