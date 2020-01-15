Передача Гусева не спасла «Нью-Джерси» от поражения в матче против «Торонто» (видео)

«Торонто» одержал домашнюю победу над «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:4 (3:0, 2:1, 2:3).
В составе победителей хет-трик оформил Остон Мэттьюз. У гостей три шайбы забросил Блэйк Коулмэн.
Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев набрал одно очко за результативную передачу. Всего в активе россиянина 28 (8+20) очков в 43 матчах.
«Торонто» набрал 56 очков и занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. «Нью-Джерси» - 14-й (41).
17 января «Девилз» сыграют в гостях против «Вашингтона», а «Торонто» примет «Калгари».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Нью-Джерси» — 7:4 (3:0, 2:1, 2:3)
Голы: Таварес, 6. Готье, 10. Хаймен, 20. Нюландер, 23. Мэттьюз, 31, 44, 59 — Коулмэн, 27, 52:00 (Гусев), 56. Суббэн, 59.