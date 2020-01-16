СКА обыграл «Йокерит» благодаря дублю Ткачева, одержав третью победу кряду Игра состоялась в Санкт-Петербурге.

Матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – «Йокерит» завершился со счетом 4:1 (0:0, 3:0, 1:1).

Ключевым стал второй период, по ходу которого питерцы забросили три шайбы. На 24-й минуте счет открыл Василий Токранов, а затем Владимир Ткачев оформил дубль, отличившись на 26-й и 38-й.

В третьем периоде на 44-й минуте гости из Финляндии «размочили» счет стараниями Петри Контиолы, но на этом успехи «Йокерита» закончились. За 2:46 до конца Евгений Кетов установил итоговый счет 4:1.

Выигрышная серия СКА длится три матча. Команда Алексея Кудашова занимает второе место в Западной конференции, набрав 69 очков в 49 матчах.

«Йокерит» находится на четвертой позиции, имея 65 очков после 48 встреч.

21 января СКА сыграет в гостях против московского ЦСКА. В тот же день «Йокерит» примет «Барыс».