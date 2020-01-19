Блэйк Уилер: Оставить Макдэвида без очков - тяжелая задача Капитан «Виннипега» Блэйк Уилер поделился мнением об игре нападающего «Эдмонтона» Коннора Макдэвида.

- Макдэвид - это что-то особенное. С него ни на секунду нельзя спускать глаз. Его скорость какая-то запредельная, а кроме того, он делает еще массу полезных для команды мелочей. Оставить Коннора без очков - тяжелая задача, - приводит слова Уилера официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в текущем сезоне Макдэвид набрал 76 очков в 49 матчах регулярного чемпионата.