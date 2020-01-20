«Рейнджерс» уступили «Коламбусу», Шестеркин отразил 29 бросков (видео) «Блю Джекетс» одержали пятую победу подряд.

«Рейнджерс» на своем льду проиграли «Коламбусу» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:2 (1:0, 0:0, 0:2).

В составе гостей дубль оформил Оливер Бьоркстранд.

Ворота хозяев защищал Игорь Шестеркин. Голкипер отразил 29 из 31 бросков по своим воротам. Артемий Панарин результативными действиями не отметился и завершил встречу с показателем полезности «-1».

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков очков не набрал и заработал показатель полезности «+1».

«Блю Джекетс» набрали 60 очков и занимают шестое место в таблице Восточной конференции. «Рейнджерс» - 13-е (50).

22 января клуб из Нью-Йорка на своем льду примет «Айлендерс», а днем позже «Коламбус», также на своей площадке, сыграет с «Виннипегом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Коламбус» — 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

Голы: Шей, 19 — Бьоркстранд, 47, 60.