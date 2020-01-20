Матисс Кивлениекс – о дебюте в НХЛ: Честно, я даже не могу поверить, что это случилось Голкипер «Коламбуса» Матисс Кивлениекс поделился эмоциями о дебюте в НХЛ в матче против «Рейнджерс» (2:1).

– Честно, я даже не могу поверить, что это случилось. Мечта осуществилась, но осознать это я смогу, наверное, не раньше завтрашнего дня, а то и позже. Я старался не думать о значимости момента, относиться к игре, словно к рядовой, и, кажется, смог удержать нервы под контролем. Спасибо ребятам, которые проделали отличную работу в обороне, – цитирует Кивлениекса официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Кивлениекс в матче против «Рейнджерс» отразил 31 бросок из 32.