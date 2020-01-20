Джон Торторелла: Я впечатлен игрой Кивлениекса Главный тренер «Колабуса» Джон Торторелла оценил дебют в НХЛ голкипера Матисса Кивлениекса.

- Он был настолько спокоен, насколько только возможно в сегодняшних обстоятельствах. «Мэдисон Сквер Гарден», дебют в НХЛ, команда играет второй день подряд… Я впечатлен, - цитирует специалиста официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Кивлениекс в матче против «Рейнджерс» отразил 31 бросок из 32.