Джон Торторелла: Я впечатлен игрой Кивлениекса

- Он был настолько спокоен, насколько только возможно в сегодняшних обстоятельствах. «Мэдисон Сквер Гарден», дебют в НХЛ, команда играет второй день подряд… Я впечатлен, - цитирует специалиста официальный сайт НХЛ.
Напомним, что Кивлениекс в матче против «Рейнджерс» отразил 31 бросок из 32.
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