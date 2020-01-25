Крис Крайдер: Не думаю, что мы понимали, до какой степени хорош Панарин Нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер поделился мнением о нападающем нью-йоркской команды Артемии Панарине.

- Не думаю, что мы понимали, до какой степени он хорош, пока не получили возможность наблюдать за ним каждый вечер. Набор его навыков даже описать трудно. Он делает всех, с кем выходит на лед, не просто лучше, а намного лучше. Но при том, насколько он великолепный игрок, он еще и парень отличный. Хороший человек, замечательный партнер, всегда улыбается, трудится изо всех сил. Думаю, ни для кого не секрет, что с ним мы намного сильнее, чем без него, - передает слова Крайдера официальный сайт НХЛ.

Добавим, что в текущем сезоне на счету Панарина 68 (26+42) очков в 47 встречах регулярного чемпионата НХЛ.