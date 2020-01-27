Боченски баллотируется на пост мэра американского города Бывший капитан «Барыса» Брэндон Боченски баллотируется на пост мэра Гранд-Форкс (третий по количеству жителей город американского штата Северная Дакота).

«Пришло время привнести новую жизнь и новую энергию в Гранд-Форкс. Я люблю этот город и хочу служить во благо общества. Пожалуйста, поддержите мою кампанию на пост мэра», - написал 37-летний Боченски в своем Instagram.

Напомним, что всю карьеру в КХЛ Брендон провел в «Барысе», за который выступал с 2010 по 2017 год. За это время нападающий, принявший гражданство Казахстана, провел в лиге 455 матчей, записав на свой счет 444 (179+265) очка. Летом 2019 года форвард объявил о завершении карьеры.