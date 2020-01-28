Агент: У Хартикайнена очень достойный контракт с учетом жесткого потолка зарплат Финн продлил контракт с «Салаватом Юлаевом» на два года.

Агент Дмитрий Еремин прокомментировал подписание нового контракта форварда Теему Хартикайнена с «Салаватом Юлаевом».

«Теему хотел остаться в Уфе, – приводит «БИЗНЕС Online» слова Еремина. – Многие клубы КХЛ интересовались возможностью получить его, хотя у него действующий контракт.

У него очень достойный контракт, особенно учитывая нынешние времена жесткого потолка зарплат».

Ранее сообщалось, что по новому контракту 29-летний финн будет получать около 115 миллионов рублей. Хартикайнен выступает за «Салават Юлаев» с 2013 года и является рекордсменом клуба по матчам и голам в КХЛ. В 440 матчах в лиге он набрал 314 (134+180) очков при показателе полезности «+4» и 18 минутах штрафа.