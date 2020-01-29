Шайба Зайцева помогла «Оттаве» обыграть «Баффало» (видео) - Советский спорт
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29 января 2020 06:42ХоккейНечаев Юрий

Шайба Зайцева помогла «Оттаве» обыграть «Баффало» (видео)

«Сейбрз» потерпели второе поражение подряд.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало» на своем льду уступил «Оттаве» со счетом 2:5 (1:1, 1:1, 0:3).

Последнюю шайбу в матче забросил защитник гостей Никита Зайцев. Для россиянина этот гол стал первым в сезоне.

«Сенаторз» набрали 45 очков и расположились на 14-м месте в таблице Восточной конференции. «Сейбрз» - 11-е (51).

31 января «Баффало» на своем льду примет «Монреаль», а 1 февраля «Оттава», также дома, сыграет против «Вашингтона».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Оттава» — 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)
Голы: Райнхарт, 14. Айкел, 29 — Пажо, 4. Эннис, 25. Райли, 49. Боровецки, 58. Зайцев, 60.

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