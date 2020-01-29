Шайба Зайцева помогла «Оттаве» обыграть «Баффало» (видео)

Косторная: «+7» от Щербаковой и «+10» от Трусовой. Остальным медали не светятНа чемпионате Европы в Граце женскую короткую программу уверенно выиграла Алена Косторная, опередившая других россиянок – Анну Щербакову и Александру Трусову.24.01.2020 20:30Фигурное катаниеТигай Лев
Теперь он старшой! Брагин назначен старшим тренером сборнойВалерий Брагин продлил контракт с ФХР еще на два года, сохранил пост наставника молодежной сборной и вошел в тренерский штаб национальной команды. Пока на Шведские игры, которые пройдут с 6 по 9 февраля.27.01.2020 18:00ХоккейДомрачев Владислав
«Вашингтон» станет победителем «регулярки» НХЛ. Прогноз «Советского спорта»Прошел звездный уик-энд Национальной хоккейной лиги, который вышел на славу, несмотря на многочисленные отказы именитых игроков участвовать в мероприятии.27.01.2020 13:00ХоккейТрофименко Кирилл
Медаль совсем близко, но пока не дается. Российская эстафета – опять четвертаяНа этапе Кубка мира в Рупольдинге наши в мужской эстафете финишировали на 4-м месте – всего в 8 секундах от бронзовых призеров из Австрии.18.01.2020 19:00БиатлонТигай Лев
Ни Медведева, ни Рублева. Даниил и Андрей оступились в четвертом круге в МельбурнеМы ждали на Australian Open российский четвертьфинал, в котором могли встретиться Андрей Рублев и Даниил Медведев. В итоге же не дождались на этой стадии никого. Рублев уступил Александру Звереву. Медведев – Станисласу Вавринке.27.01.2020 18:45ТеннисМысин Николай
Старых – пример для остальных. Ирина – восьмая в индивидуалке в ПоклюкеЛучшей из россиянок в первой гонке очередного этапа Кубка мира стала Ирина Старых, показавшая восьмой результат. Правда, если со стрельбой у наших девушек более-менее нормально, то скорость оставляет желать лучшего.24.01.2020 20:00БиатлонМысин Николай
Наша реальность – Настя. Вместо Рублева и Медведева в четвертьфинал вышла ПавлюченковаАнастасия Павлюченкова второй год подряд и третий раз за четыре сезона вошла в топ-8 на Australian Open. В понедельник россиянка нанесла поражение экс-чемпионке турнира, Анжелике Кербер из Германии.27.01.2020 17:45ТеннисМысин Николай
Аброр Турсунпулатов: Ковалев вернет титул еще раз. Он непредсказуемУзбекский тренер Аброр Турсунпулатов, работавший с Сергеем Ковалевым, заявил, что российский боксер хорошо выступил в бою с Саулем Альваресом и способен вновь завоевать вакантный пояс по версии WBO.26.01.2020 14:45БоксУсачев Владислав
Фуркад в январе: четыре гонки – четыре золота. И «+133» от Бе Этап Кубка мира в Рупольдинге завершился мужской гонкой преследования. Победу вновь одержал француз Мартен Фуркад. Лучший из наших Александр Логинов – 10-й. 19.01.2020 18:15БиатлонТигай Лев
Федерер выстоял в битве с Теннисом. Роджер отыграл семь матчболов и победил СандгренаАмериканец с самым теннисным именем из всех возможных семь раз был в шаге от победы над Роджером Федерором. Но все же уступил маэстро в пяти сетах.28.01.2020 21:00ТеннисИванова Дарья