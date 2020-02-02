«Виннипег» обыграл «Сент-Луис», Куликов сделал результативную передачу (видео) «Джетс» прервали серию из пяти поражений подряд.

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег» - «Сент-Луис» завершился победой хозяев со счетом 5:2 (1:0, 2:0, 2:2).

В составе победителей дубль оформил Джек Рословик. Российский защитник Дмитрий Куликов набрал одно очко за голевую передачу и завершил встречу с показателем полезности «+1». На счету россиянина 6 (1+5) очков в 33 матчах текущего сезона.

«Блюзмены» с 70 очками продолжают лидировать на Западе. «Джетс» расположились на девятой строчке, набрав 56 очков.

Следующие матчи обе команды проведут 5 февраля на своих площадках. «Виннипег» примет «Нэшвилл», а «Сент-Луис» - «Каролину».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Сент-Луис» — 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

Голы: Рословик, 19, 38 (Куликов). Копп, 40. Уилер, 59. Лайне, 60 — Шенн, 54. О'Райли, 56.