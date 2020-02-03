Шайба Гаврикова помогла «Коламбусу» обыграть «Монреаль»

В составе «Блю Джекетс» заброшенными шайбами отметились Владислав Гавриков (13-я минута), Пьер-Люк Дюбуа (24, 38) и Густав Нюквист (59), у «Канадиенс» отличились Томаш Татар (30), Макс Доми (56) и Ши Уэбер (59).
Отметим, что на счету российского нападающего «Монреаля» Ильи Ковальчука одна результативная передача.
После этой игры «Коламбус» набрал 65 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, «Монреаль» с 55 очками занимает на «Востоке» 11-е место.
В следующем матче «Блю Джекетс» на своем льду сыграют против «Флориды», а «Канадиенс» на выезде встретятся с «Нью-Джерси».
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