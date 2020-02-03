Шайба Гаврикова помогла «Коламбусу» обыграть «Монреаль» Хоккеисты «Коламбуса» одержали победу над «Монреалем» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.

В составе «Блю Джекетс» заброшенными шайбами отметились Владислав Гавриков (13-я минута), Пьер-Люк Дюбуа (24, 38) и Густав Нюквист (59), у «Канадиенс» отличились Томаш Татар (30), Макс Доми (56) и Ши Уэбер (59).

Отметим, что на счету российского нападающего «Монреаля» Ильи Ковальчука одна результативная передача.

После этой игры «Коламбус» набрал 65 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, «Монреаль» с 55 очками занимает на «Востоке» 11-е место.

В следующем матче «Блю Джекетс» на своем льду сыграют против «Флориды», а «Канадиенс» на выезде встретятся с «Нью-Джерси».