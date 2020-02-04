Джефф Блашилл: Если «Детройт» не играет на 100 процентов, победить не может Главный тренер «Детройта» Джефф Блашилл подвел итоги домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (0:3).

- Сегодня мы играли недостаточно хорошо. Некоторые команды могут играть на 90 процентов, некоторые даже на 85, - и побеждать, но мы, если не играем на 100 процентов, победить не можем, - цитирует специалиста официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Детрой» набрал 28 очков в 54 встречах регулярного чемпионата и занимает последнюю строчку в турнирной таблице Восточной конференции.