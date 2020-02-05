Андрей Василевский: Рекорд – это хорошо, но подняться в таблице – еще лучше Василевский повторил клубный рекорд Хабибулина по матчам с набранными командой очками.

Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (4:2) высказался о том, что повторил клубный рекорд Николая Хабибуллина по вратарской серии с набранными для команды очками.

Василевский отразил 27 из 29 бросков и одержал 14-ю победу в последних 16 матчах, еще два из которых завершились поражениями в овертайме / по буллитам. В 2003 году у Хабибулина была серия из 12 побед и четырех ничьих.

«Если честно, я не знаком с ним, мы никогда не встречались, – приводит слова 25-летнего голкипера официальный сайт лиги. – Но мне приятно, особенно когда это помогает команде быть вверху турнирной таблицы. Рекорд – это хорошо, но подняться в таблице – еще лучше».

Отметим, что «Тампа-Бэй» занимает второе место в Атлантическом дивизионе и отстает на пять очков от «Бостона».