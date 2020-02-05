Андрей Николишин: Овечкин побьет рекорд Гретцки Бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Николишин считает, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рано или поздно побьет рекорд лиги по числу голов.

- Побьет он рекорд Уэйна Гретцки, не переживайте. До него еще достаточно далеко, даже если он будет по 50 шайб забивать, за пару лет это всего 100, а рекорд - 894 шайбы. Надо подходить к этому реально и отталкиваться от той статистики, которую Сашка выдает: 50 голов за сезон. Если он будет забивать в этом же темпе, нужно минимум четыре сезона.

Но не надо забывать, что у любой машины, как и у человека, есть износ. Дай бог, чтобы у него не было травм. Я уверен, что он этот рекорд побьет, рано или поздно доберется до него и установит новый рекорд, - передает слова Николишина ТАСС.

Напомним, что в игре против «Лос-Анджелеса» (4:2) россиянин оформил хет-трик. Форвард забросил свою 698-ю шайбу в карьере и 40-ю - в текущем сезоне, а также возглавил гонку снайперов.