«Вегас» разгромил «Флориду», Бобровский пропустил шесть шайб «Пантерз» потерпели второе поражение подряд.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» на своем льду крупно проиграла «Вегасу» со счетом 2:7 (1:1, 1:2, 0:4).

В составе победителей Марк Стоун набрал 5 (2+3) очков.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский после 29 бросков пропустил шесть шайб и был заменен. Нападающий Евгений Дадонов очков не набрал и завершил матч с показателем полезности «-3».

«Вегас» набрал 63 очка и занимает пятое место в таблице Западной конференции. «Пантерз» - восьмые на Востоке (64).

Следующие матчи обе команды проведут 9 февраля на своих площадках. «Флорида» примет «Питтсбург», а «Вегас» - «Каролину».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Вегас» — 2:7 (1:1, 1:2, 0:4)

Голы: Хоффман, 17. Трочек, 32 — Стоун, 3, 22. Пачиоретти, 33, 56. Шмидт, 41. Теодор, 45. Марчессо, 49.