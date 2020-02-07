«Виннипег» выиграл у «Сент-Луиса», Куликов набрал одно очко (видео) В последних четырех матчах «блюзмены» потерпели три поражения.

«Сент-Луис» потерпел домашнее поражение от «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:4 (0:1, 2:1, 0:2).

Защитник гостей Дмитрий Куликов сделал результативную передачу и завершил встречу с показателем полезности «+1». В активе россиянина 7 (1+6) очков в 35 матчах текущего сезона.

«Сент-Луис» продолжает лидировать в таблице Западной конференции, набрав 72 очка. «Виннипег» - девятый (59).

Следующие матчи обе команды проведут 9 февраля на своем льду. «Джетс» примут «Оттаву», а «Сент-Луис» - «Даллас».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Виннипег» — 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Голы: Парэйко, 32. Гуннарссон, 34 — Харкинс, 8. Лайне, 26. Копп, 50. Элерс (Куликов), 60.