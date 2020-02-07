Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /html/sovsport.ru/www/templates/sovsport/obj/material.php on line 73 «Виннипег» выиграл у «Сент-Луиса», Куликов набрал одно очко (видео) - Советский спорт
«Такие матчи хочется забыть». Федерер проиграл ДжоковичуНовак Джокович уверенно победил Роджера Федерера, в финале женского турнира сыграют София Кенин и Гарбина Мугуруса. «Советский спорт» – об итогах четверга на Australian Open.30.01.2020 18:45ТеннисМысин Николай
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Уроженка Москвы покорила Мельбурн. София Кенин выиграла Australian OpenВ финале чемпионата Австралии София Кенин победила испанку Гарбину Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Но радуются этой победе болельщики из США, а не в России.01.02.2020 16:45ТеннисМысин Николай
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