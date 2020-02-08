«Коламбус» обыграл «Детройт», Мерзликин сыграл «на ноль» во второй раз подряд (видео) - Советский спорт
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08 февраля 2020 08:07ХоккейЛипкин Антон

«Коламбус» обыграл «Детройт», Мерзликин сыграл «на ноль» во второй раз подряд (видео)

У латвийского голкипера восемь побед подряд.

«Коламбус» всухую победил «Детройт» (2:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой был признан форвард Зак Веренски, забросивший победную шайбу во втором периоде.

Голкипер «голубых жакетов» Элвис Мерзликин отразил все 16 бросков и продлил свою личную победную серию до восьми матчей, в рамках которой в пятый раз и во второй – подряд сыграл «на ноль».

«Детройт» проиграл десятый из последних 11 матчей и с 30 очками остается худшей командой лиги. «Коламбус» набрал 69 очков и поднялся на третье место в Столичном дивизионе.

В следующих матчах 8 февраля «Коламбус» примет «Колорадо», а 9 февраля «Детройт» сыграет дома с «Бостоном».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Коламбус» – «Детройт» – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Веренски, 25. Дженнер, 59.

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