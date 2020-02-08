«Даллас» проиграл «Миннесоте», несмотря на гол Гурьянова (видео) Российский форвард забросил 15-ю шайбу в сезоне.

«Миннесота» обыграла «Даллас» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой признан форвард «дикарей» Юэль Эрикссон Эк. 23-летний швед оформил дубль, в том числе забросив победную шайбу за 27 секунд до конца третьего периода. В составе «Далласа» 15-й гол в сезоне забил форвард Денис Гурьянов.

«Миннесота» набрала 58 очков и покинула последнее место в Центральном дивизионе, куда теперь опустился «Чикаго». У «Далласа» осталось 65 очков и третье место в дивизионе.

В следующих матчах 8 февраля «Даллас» сыграет в гостях с «Сент-Луисом», а 9 февраля «Миннесота» примет «Колорадо».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» – «Миннесота» – 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Голы: Павелски, 16 (бол). Гурьянов, 23 – Эрикссон Эк, 29, 60. Донато, 33.