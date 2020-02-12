«Рейнджерс» обыграли «Виннипег», Бучневич и Панарин отметились результативными передачами (видео)

«Виннипег» потерпел домашнее поражение от «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:4 (0:1, 0:1, 1:2).
У победителей дубль оформил Крис Крайдер. Павел Бучневич сделал две результативные передачи, Артемий Панарин один раз ассистировал партнерам. Ворота гостей защищал Игорь Шестеркин. Голкипер отразил 42 броска из 43. В первом периоде Шестеркин получил повреждение в столкновении с форвардом «Джетс» Эндрю Коппом и был вынужден покинуть площадку, но во втором периоде россиянин вернулся на лед и доиграл встречу до конца.
Защитник хозяев Дмитрий Куликов заработал показатель полезности «-2».
«Рейнджерс» набрали 60 очков и занимают 12-е место в таблице Восточной конференции. «Виннипег» - девятый на Западе (63).
14 февраля нью-йоркцы сыграют на выезде против «Миннесоты», а днем позже «Джетс» на своем льду примут «Сан-Хосе».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Рейнджерс» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Голы: Элерс, 45 — Крайдер, 20 (Бучневич), 28. Строум (Панарин), 41. Зибанежад (Бучневич), 42.
Старые знакомые и Резцова на свежачка. Какой будет женская сборная России на ЧМ Представляем состав женской сборной России на чемпионат мира по биатлону. 11.02.2020 10:00 Биатлон Тигай Лев Ни Медведева, ни Рублева. Даниил и Андрей оступились в четвертом круге в Мельбурне Мы ждали на Australian Open российский четвертьфинал, в котором могли встретиться Андрей Рублев и Даниил Медведев. В итоге же не дождались на этой стадии никого. Рублев уступил Александру Звереву. Медведев – Станисласу Вавринке. 27.01.2020 18:45 Теннис Мысин Николай Сергей Васютин: В истории с выплатами «Монако» за Головина - преступная путаница Тренер училища олимпийского резерва в городе Ленинск-Кузнецкий, откуда в большой футбол попал Александр Головин, прокомментировал сообщения о том, что школа в родном для 23-летнего полузащитника сборной России Калтане не получила солидарные выплаты за его подготовку. 11.02.2020 19:00 Футбол Августин Александр Матч – премьер! «Локо» и «Ростов» выдали лучшую игру турнира в Дохе Под занавес межсезонного турнира в Катаре зрители увидели самый зрелищный поединок между командами Юрия Семина и Валерия Карпина. Но, по иронии судьбы, трофей досрочно забрал себе «Спартак». 09.02.2020 20:36 Футбол Мощенко Захар Вытащит ли Порядин «волков» в плей-офф? Интриги на финише регулярного чемпионата «Советский спорт» выделил главные интриги концовки «гладкого» турнира. 10.02.2020 22:00 Хоккей Домрачев Владислав Даниелян едет на ЧМ, Самарин остается дома. Обзор событий недели Объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 17 по 22 марта. В команду вошли все участники ЧЕ-2020 кроме Александра Самарина. 02.02.2020 15:01 Фигурное катание Тигай Лев Как выбирали Прядкина и почему Шомуродов подорожал на 333%. Анонс свежего «ССФ» Во вторник, 11 февраля появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы. 10.02.2020 14:00 Футбол Анисимов Вадим Фуркад в январе: четыре гонки – четыре золота. И «+133» от Бе Этап Кубка мира в Рупольдинге завершился мужской гонкой преследования. Победу вновь одержал француз Мартен Фуркад. Лучший из наших Александр Логинов – 10-й. 19.01.2020 18:15 Биатлон Тигай Лев Хабиб Нурмагомедов: Нас с Федором сравнивать нельзя. Я бы поставил его на первое место Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов дал пресс-конференцию после турнира «Каспий 2020» для незрячих футболистов. 03.02.2020 19:13 ММА Ващенко Сергей Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open Новак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты. 02.02.2020 18:43 Теннис Мысин Николай