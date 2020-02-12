«Рейнджерс» обыграли «Виннипег», Бучневич и Панарин отметились результативными передачами (видео) Клуб из Нью-Йорка одержал вторую победу подряд.

«Виннипег» потерпел домашнее поражение от «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:4 (0:1, 0:1, 1:2).

У победителей дубль оформил Крис Крайдер. Павел Бучневич сделал две результативные передачи, Артемий Панарин один раз ассистировал партнерам. Ворота гостей защищал Игорь Шестеркин. Голкипер отразил 42 броска из 43. В первом периоде Шестеркин получил повреждение в столкновении с форвардом «Джетс» Эндрю Коппом и был вынужден покинуть площадку, но во втором периоде россиянин вернулся на лед и доиграл встречу до конца.

Защитник хозяев Дмитрий Куликов заработал показатель полезности «-2».

«Рейнджерс» набрали 60 очков и занимают 12-е место в таблице Восточной конференции. «Виннипег» - девятый на Западе (63).

14 февраля нью-йоркцы сыграют на выезде против «Миннесоты», а днем позже «Джетс» на своем льду примут «Сан-Хосе».

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«Виннипег» — «Рейнджерс» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Голы: Элерс, 45 — Крайдер, 20 (Бучневич), 28. Строум (Панарин), 41. Зибанежад (Бучневич), 42.