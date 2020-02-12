Джаред Беднар: Кадри выбыл на неопределенный срок из-за травмы

- Он выбыл на неопределенный срок из-за травмы нижней части тела. Мы продолжим следить за его состоянием, но какое-то время он пропустит. Это большая потеря. Кадри играет на вбрасываниях, в большинстве, является центром второго звена, который обладает опытом, жесткостью и неуступчивостью. Для нас это серьезная потеря, но в течение года нам удавалось заменять выбывавших игроков. Другие ребята себя проявляли, - цитирует тренера «Эвеланш» Джареда Беднара официальный сайт НХЛ.
Добавим, что центрфорвард не доиграл до конца воскресный матч против «Миннесоты» (3:2) после падения на точке вбрасывания в чужой зоне во втором периоде.
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