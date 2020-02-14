Алексей Морозов: Вопрос про ярмарки юниоров нужно задать ФХР, мы пока не видим смысла в этом Новый президент КХЛ Алексей Морозов поделился мнением о легализации аренды и ярмарке юниоров.

- Легализация аренды? Проанализировав предыдущие годы, мы увидели, что есть скрытая. Зачем играть под столом? Лучше ее легализовать. Мы выступим с предложением, как ее видеть. Мы считаем, что с этим лига будет прогрессировать, будет уравнение команд.

Вопрос про ярмарки юниоров нужно задать ФХР, это они проводили опрос. Мы пока не видим смысла в этом, у нас есть другие разработки, которые в будущем будем прорабатывать, - передает слова Морозова Sport24.ru.

Ранее пресс-служба КХЛ сообщила, что Морозов сменил Дмитрия Чернышенко на посту президента Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, что Чернышенко, занимавший пост президента КХЛ с ноября 2014 года, назначен 21 января 2020 года заместителем Председателя Правительства РФ.