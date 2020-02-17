Два очка Куликова помогли «Виннипегу» обыграть «Чикаго» (видео)

«Виннипег» одержал домашнюю победу над «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0).
Третьей звездой встречи был признан защитник хозяев Дмитрий Куликов. Россиянин сделал две результативные передачи. Всего на его счету девять (1+8) очков в 40 матчах текущего сезона.
В таблице Западной конференции «Виннипег» занимает десятое место, набрав 65 очков. «Чикаго» - 12-й (60).
Следующие матчи обе команды проведут на своих площадках. 19 февраля «Джетс» примут «Лос-Анджелес», а днем позже «Блэкхокс» - «Рейнджерс».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Чикаго» — 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
Голы: Эпплтон, 27. Рословик (Куликов), 36. Болье (Куликов), 42 — Карпентер, 16. Кейн, 40.
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