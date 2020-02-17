Коулмэн перешел из «Нью-Джерси» в «Тампу» Нападающий «Нью-Джерси» Блэйк Коулмен теперь будет играть за «Тампу-Бэй».

«Нью-Джерси» в обмен форварда Блэйка Коулмэна на Нолана Фута в «Тампу-Бэй» получат также право выбора в первом раунде на драфте 2020 или 2021 года.

«Я знаком с командой («Тампой») и со многими звездными игроками. Тренера знаю вообще с юных лет, поэтому в курсе его требований. Готов играть на любой позиции, где бы не поставили. Хочу помочь выиграть чемпионат», – приводит слова спортсмена официальный сайт НХЛ.

На счету 28-летнего Коулмэна 31 очко в 57 играх за «дьяволов» в сезоне. Он мог стать свободным агентом в 2021-м году.