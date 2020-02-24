Президент «Рейнджерс» рассказал подробности аварии Шестеркина и Бучневича Президент «Нью-Йорк Рейнджерс» Джон Дэвидсон выступил с заявлением в связи с аварией, в которую попали вратарь Игорь Шестеркин и форвард Павел Бучневич.

– Это случилось в Бруклине, Игорь был за рулем. Машина, которая двигалась перед ними, развернулась на 180 градусов, и произошло столкновение. Сразу же сработали подушки безопасности, оба игрока были пристегнуты, слава богу. Их отвезли в больницу на обследование нашими докторами. Бучневич был перепуган, но избежал серьезных травм и пропустит несколько дней. У Игоря небольшое повреждение верхней части тела, перелом ребра без смещения. Через пару недель мы проведем повторное обследование, – приводит слова Дэвидсона официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне 24-летний Шестеркин принял участие в 10 матчах НХЛ и пропустил 22 гола. Недавно россиянин стал вторым вратарем-новичком в истории «Рейнджерс», которому удалось победить в семи матчах подряд.

В активе 24-летнего Бучневича 61 матч, 14 голов и 23 результативные передачи.

«Рейнджерс» занимает десятое место в Восточной конференции, набрав 70 очков.