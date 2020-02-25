Сергей Немчинов – о переходе Ковальчука: Думаю, в выигрыше остались все стороны Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов прокомментировал переход нападающего Ильи Ковальчука из «Монреаля» в «Вашингтон».

- Думаю, в выигрыше остались все стороны: и менеджмент «Монреаля», который подписал Ковальчука за небольшие деньги, и сам игрок, который попал в «Вашингтон» и теперь с высокой вероятностью сыграет в плей-офф, и сам столичный клуб, усилившийся высококлассным форвардом. А с учетом того, что половину и без того небольшой по меркам НХЛ зарплаты Ковальчуку продолжит платить «Монреаль», «Вашингтон» вообще почти ничего не теряет, - передают слова Немчинова «Известия».

Напомним, что накануне «Вашингтон» и «Монреаль» произвели обмен, в результате которого 36-летний российский форвард отправился в столицу США, а «Канадиенс» получили пик в третьем раунде драфта 2020 года.