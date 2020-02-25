Крайдер подписал новый контракт с «Рейнджерс» Форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер в понедельник подписал соглашение с нью-йоркским клубом.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, по новому семилетнему контракту 28-летний форвард будет получать в среднем за сезон 6,5 миллиона долларов.

Напомним, что действующий четырехлетний контракт Крайдера заканчивался в этом году и 1 июля нападающий мог стать неограниченно свободным агентом.

Напомним, что Крайдер был выбран «Рейнджерс» под 19-м номером на драфте 2009 года. Всего в 520 играх в регулярных чемпионатов форвард набрал 316 (157+159) очков.