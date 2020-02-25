«Детройт» забрал Тимашова с драфта отказов В понедельник «Детройт» пополнился шведским нападающим Дмитрием Тимашовым, которого накануне «Торонто» выставил на драфт отказов.

В текущем сезоне форвард, который проводит свой первый сезон в НХЛ, набрал 9 (4+5) очков в 39 встречах за «Мэйпл Лифс».

Предыдущие три сезона 23-летний нападающий провел в «Торонто Марлис» (АХЛ), набрав 107 очков и выиграв вместе с командой Кубок Колдера (сезон-2017/18).