Капитан и лучший бомбардир «Витязя» Семин выбыл из-за травмы до конца сезона 35-летний нападающий в нынешнем сезоне набрал 38 очков в 50 матчах.

Генеральный менеджер клуба КХЛ «Витязь» Игорь Варицкий сообщил «РИА Новости» о том, что Александр Семин из-за травмы не сможет помочь подмосковной команде в плей-офф нынешнего сезона.

35-летний Семин получил повреждение во вчерашней игре «Витязя» против московского «Спартака» (2:4), столкнувшись с форвардом красно-белых Артемом Федоровым.

«Витязь» завершит регулярный чемпионат завтра 27 февраля домашним матчем против ярославского «Локомотива». Клуб из Подольска займет либо седьмое, либо восьмое место в Западной конференции. Соответственно в первом раунде плей-офф соперником «Витязя» станет или ЦСКА, или СКА.

Семин в 50 матчах нынешнего сезона набрал 38 очков, забросив 18 шайб и сделав 20 результативных передач.