Шайба Куликова помогла «Виннипегу» обыграть всухую «Вашингтон»

В составе «Джетс» заброшенными шайбами отметились Дмитрий Куликов (7-я минута), Кайл Коннор (48) и Марк Шайфли (59).
Отметим, что нападающие «Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Илья Ковальчук завершили встречу с показателем полезности «-1», а голкипер Илья Самсонов отразил 29 бросков из 31.
После этой игры «Виннипег» набрал 72 очка и располагается на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции, «Вашингтон» с 84 очками занимает на Востоке третью строчку.
В следующем матче «Виннипег» в гостях сыграет против «Эдмонтона», а «Вашингтон» на выезде встретится с «Миннесотой».
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