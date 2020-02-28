Шайба Куликова помогла «Виннипегу» обыграть всухую «Вашингтон» Хоккеисты «Вашингтона» потерпели поражение от «Виннипега» в рамках регулярного чемпионата НХЛ со счетом 0:3.

В составе «Джетс» заброшенными шайбами отметились Дмитрий Куликов (7-я минута), Кайл Коннор (48) и Марк Шайфли (59).

Отметим, что нападающие «Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Илья Ковальчук завершили встречу с показателем полезности «-1», а голкипер Илья Самсонов отразил 29 бросков из 31.

После этой игры «Виннипег» набрал 72 очка и располагается на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции, «Вашингтон» с 84 очками занимает на Востоке третью строчку.

В следующем матче «Виннипег» в гостях сыграет против «Эдмонтона», а «Вашингтон» на выезде встретится с «Миннесотой».