Форвард «Рейнджерс» Крайдер получил травму и выбыл из строя на неопределенный срок Форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер получил травму в матче против «Филадельфии Флайерз» (2:5).

Как сообщает официальный сайт НХЛ, в первом периоде встречи Крайдер получил трещину в ступне, приняв на себя шайбу после броска защитника «Флайерз» Филиппа Майерса. На данный момент неизвестно, на какой срок выбыл 28-летний нападающий «Рейнджерс».

В 63 играх нынешнего чемпионата Крайдер набрал 45 (24+21) очков.

Напомним, что в понедельник Крайдер подписал с командой новый семилетний контракт с зарплатой в 6,5 миллионов долларов за сезон.