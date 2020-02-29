Форвард «Рейнджерс» Крайдер получил травму и выбыл из строя на неопределенный срок

Как сообщает официальный сайт НХЛ, в первом периоде встречи Крайдер получил трещину в ступне, приняв на себя шайбу после броска защитника «Флайерз» Филиппа Майерса. На данный момент неизвестно, на какой срок выбыл 28-летний нападающий «Рейнджерс».
В 63 играх нынешнего чемпионата Крайдер набрал 45 (24+21) очков.
Напомним, что в понедельник Крайдер подписал с командой новый семилетний контракт с зарплатой в 6,5 миллионов долларов за сезон.
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