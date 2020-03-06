Михаил Котляревский: Когда забил победную шайбу, сначала просто ничего не понял Нападающий «Спартака» Михаил Котляревский прокомментировал победу над «Динамо» (5:4 ОТ) в третьем матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.

- Ничего не почувствовал, когда забил победную шайбу. Сначала просто ничего не понял, а потом уже дошло, что произошло. Порадовался, теперь пора готовиться к следующему матчу. Во время видеопросмотра не волновался, там вроде не сдвигал ворота вратарь, был уверен в шайбе, - цитирует Котляревского Sport24.ru.

Добавим, что после этой игры счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Динамо». Следующий матч состоится 8 марта и начнется в 17:00 по московскому времени.