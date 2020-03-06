Даниил Тарасов: Хорошо начали игру, но потом закрылись и проиграли Нападающий «Динамо» Даниил Тарасов прокомментировал поражение от «Спартака» (4:5 ОТ) в третьем матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.

- Мы хорошо начали игру, но потом закрылись и проиграли. Все ожидали от соперника, ничего удивительного для нас в их игре не было. Мы не собираемся сдаваться, будем идти дальше. Получился хороший матч, обидно, что проиграли. На концовку сил хватало, все готовы очень хорошо, - цитирует Тарасова Sport24.ru.

Добавим, что после этой игры счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Динамо». Следующий матч состоится 8 марта и начнется в 17:00 по московскому времени.