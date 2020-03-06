Илья Зубов: Приятные ощущения, классно выигрывать с 0:3 Нападающий «Спартака» Илья Зубов прокомментировал победу над «Динамо» (5:4 ОТ) в третьем матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.

- Приятные ощущения, классно выигрывать с 0:3. У нас был плохой старт, но ребята - молодцы, гнули свою линию и добились хорошего результата. Это то, что нам нужно.

Не знаю, из-за чего происходили ошибки. Может быть, эмоции захлестывали. Мы завтра все разберем, сделаем выводы и будем идти дальше, - цитирует Зубова Sport24.ru.

Добавим, что после этой игры счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Динамо». Следующий матч состоится 8 марта и начнется в 17:00 по московскому времени.