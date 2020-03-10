Радулов приступил к тренировкам Участие российского форварда в ближайшем матче НХЛ остается под вопросом.

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Далаас Старз» Александр Радулов приступил к тренировкам.

Пока он занимается индивидуально. Участие форварда в предстоящем матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» под вопросом, сообщил на своей странице в Twitter журналист Майк Хейка.

33-летний Радулов в сезоне 2019/2020 провел в «регулярке» 60 матчей. Он забросил 15 шайб и сделал 19 результативных передач.