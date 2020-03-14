Яри Курри – о решении «Йокерита» сняться с плей-офф: Это очень трудный, но все-таки необходимый шаг Генеральный менеджер финского клуба объяснил отказ продолжать выступать в Кубке Гагарина.

Сегодня хоккейный клуб «Йокерит» сообщил о том, что не будет продолжать играть в плей-офф КХЛ. Причина – пандемия коронавируса, затронувшая в том числе и Финляндию.

«Трудные времена требуют незаурядных мер, – цитирует слова генерального менеджера «Йокерита» Яри Курри официальный сайт клуба. – Благополучие и здоровье людей – превыше всего, и «Йокерит» хочет проявить свою ответственность перед обществом. Мы пришли к этому решению после скрупулезных совещаний с врачами команды и хоккеистами. Это очень трудный, но все-таки необходимый шаг».

В первом раунде плей-офф клуб из Хельсинки обыграл в шести матчах «Локомотив» (4:2). В полуфинале Западной конференции команда Лаури Марьямяки должна была сыграть против СКА. Начало серии было запланировано на 17 марта, а первый матч должен был состояться в Санкт-Петербурге.

В четверг 12 марта «Йокерит» сообщал о том, что все оставшиеся игры плей-офф нынешнего сезона проведет без зрителей из-за мер финского правительства по противодействию пандемии коронавируса. До конца мая в стране запрещено проведение всех массовых мероприятий с количеством участников более 500 человек.