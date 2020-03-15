Уайт покинул «Нефтехимик» Пресс-служба «Нефтехимика» сообщил о том, что форвард Мэтт Уайт покидает клуб.

Отмечается, что контракт с игроком был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В нынешнем сезоне 30-летний американец принял участие в 64 матчах, набрав 34 (15+19) очка.

Ранее стало известно о том, что команду покинули нападающие Якоб Берглунд, Зак Митчелл и Йонас Энлунд, а также защитник Райан Мерфи.

Отметим, что регулярный сезон «Нефтехимик» завершил на восьмом месте в Восточной конференции, набрав 64 очка в 62 матчах. Нижнекамцы уступили «Ак Барсу» со счетом 4:0 в рамках четвертьфинальной серии плей-офф.