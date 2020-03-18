Константин Окулов: ЦСКА готовится играть против «Динамо», а не против тройки Шипачева Московские команды должны встретиться в полуфинале Восточной конференции.

Официальный сайт ЦСКА опубликовал интервью нападающего команды Константина Окулова. Форвард поделился мнением о сопернике по второму раунду плей-офф «Динамо» и рассказал о том, что изменилось команде после прошлогодней победы в Кубке Гагарина:

«Звено Шипачева играет очень результативно. Но в «Динамо» во второй тройке появился Пулккинен, есть еще много молодых пацанов, которые забивают и приносят очки. Мы готовимся именно к команде, а не к ее первой тройке.

Мы стали сильнее. Пришли очень мастеровитые пацаны, которые сразу же стали приносить пользу команде. Мы же наконец-то взяли кубок, прочувствовали вкус победы и стали только мощнее. Но в то же время нам стало только тяжелее, к нам готовятся как к чемпиону. Придется прикладывать дополнительные силы, чтобы повторить этот результат, это будет не так легко.

В этом году тренер стал больше от нас требовать, потому что понимает, что второй раз победить будет сложнее. Но чего-то совершенно нового в его поведении я не заметил.

Думаю, я стал более уверенным. Но тут самое главное, чтобы уверенность не превратилась в самоуверенность. Не надо думать, что раз ты выиграл, то все теперь можешь. Но в целом могу сказать, что как человек я остался прежним».

Сегодня 18 марта ЦСКА и «Динамо» должны были провести первый матч серии. Сезон КХЛ приостановлен до 10 апреля.

25-летний Окулов в 56 матчах регулярного чемпионата набрал 38 очков (17+21).